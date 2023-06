Video | Fiorentina - West Ham finale Conference League | spettacolo sugli spalti

I tifosi die West Ham hanno colorato lo stadio dello Slavia Praga, dove si gioca la finale di Conference League. Viola e Hammers, dopo ...Il momento in cui il ragazzo di Lucca va ad aiutare il suo avversario Nelsi vedono i due ... Soltanto poche ore fa, a Praga , le tifoserie die West Ham si sono scontrate in modo ...In attesa della finale di Conference League trae West Ham le vie del centro sono state ... Neiche girano sui social si vedono diverse inquadrature con ultras che dopo aver devastato ...

Video, scontri tra tifosi di Fiorentina e West Ham a Praga La Gazzetta dello Sport

Durante un calcio d'angolo, Biraghi è stato colpito da alcuni bicchieri tirati dai tifosi del West Ham ed è stato medicato a bordo campo per un taglio in testa.Clima incandescente quello che si respira a Praga dove questa sera si sta giocando la finale di Conference League tra Fiorentine e West Ham. Intorno alla mezz'ora, l'arbitro ha ...