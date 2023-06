VIDEO Doppi sensi e battute sessiste in diretta | sospesi i commentatori F1 di Sky

I due commentatori di Sky Formula 1, Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, sono stati sospesi per aver pronunciato battute sessiste nel corso della diretta televisiva di domenica scorsa, durante il Gp di ...Grande imbarazzo per il sessismo e isensi volgari in diretta tv di Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, ex piloti, ora commentatori per Sky. Con evidente difficoltà Federica Masolin, giornalista inviata di Sky, ha cercato di tenere a ...Ilparla chiaro. Battute volgari, sessismo esensi vari: tutto in diretta tv. I due commentatori Sky Matteo Bobbi e Davide Valsecchi sono nella bufera. Grande imbarazzo ed evidente difficoltà ...

Il sessismo e i doppi sensi volgari in diretta dei due commentatori di Sky per la Formula Uno. La pay tv li sospende per un Gran Premio Repubblica TV

Uno scambio di battute in diretta dopo la gara di Formula 1 di questa domenica a Barcellona tra i due ex piloti e commentatori del team di Sky Sport F1 Italia ha sollevato le polemiche e l'indignazion ...L'addio di Paolo Maldini (ora UFFICIALE) e Frederic Massara ha scosso l'ambiente Milan. Anche lo spogliatoio, tante le reazioni dei giocatori nelle ultime ore, stupiti e delusi dal doppio allontanamen ...