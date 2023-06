Viaggio culturale promosso dal Centro Studi del Sannio di Benevento

Riccardo Mannelli racconterà il suo mondo fatto di matita e ironia, racconterà unin ... alla contaminazione, alla denuncia sociale e. Si ritrarrà il mondo contemporaneo così come si ...Scambi di accuse tra Mosca e Kiev') aldi Zuppi a Kiev ('Zelensky: un cessate il fuoco non ... 'A fondamento di qualsiasi egemoniastanno le idee. Qualche volta le ideologie' scrive l'...Lamezia Terme " Si è conclusa la terza edizione della rassegna'Al Vaglio'. L'evento si è svolto dal 16 maggio al 3 giugno 2023 a Lamezia Terme promossa ...testi sull'estetica del, ...

Viaggio culturale promosso dal Centro Studi del Sannio Realtà Sannita

Il crescente interesse per l’enogastronomia come motivazione di viaggio offre opportunità di sviluppo economico e culturale, sia per i turisti che per le comunità locali. Con la promozione e la ...Dal 16 maggio al 3 giugno 2023 si è svolta a Lamezia Terme Sambiase la terza stagione della rassegna culturale “Al Vaglio”, promossa da Associazione Ad Turres e Associazione Al Vaglio. Il cartellone d ...