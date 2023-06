Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023)DEL 7 GIUGNO ORE 2020 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA E4STERNA IN VIA CRISTOFORO CLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA PER IL SERVIZIO FERRIOVIARIO LINEAFIRENZE, CIRCONE SOSPESA ALTEZZA CASTIGLION FIORENTINO PER PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE IN PROSSIMITA DELLE SEDE FERROVIARIA MENTRE LA LINEA ALTA VELOCITANAPOLI AL MOMENTO RISULTA RALLENTATA PER ACCERTAMENTI SULLA LINEA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA ...