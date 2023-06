Via libera del Consiglio dei ministri al ddl contro la violenza sulle donne | pene più severe ai recidivi e tempi più stretti per i giudici

Rafforzamento delle misure cautelari, e quindi l'ammonimento, braccialetto elettronico applicato di norma, obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima e ...A, massimo 6 mesi per concluderlidel cdm alla nuova disciplina dei concorsi, che si inserisce tra gli interventi del Pnrr per la semplificazione e digitalizzazione delle procedure ...E' il turno di Rapito di Marco Bellocchio, che ha appena incassato lunghi applausi al festival di Cannes e ildella critica mondiale. Il film ricostruisce il celebre caso di Edgardo ...

Via libera del Cdm al ddl sulla violenza contro le donne Agenzia ANSA

Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 18 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno. Decreto-legge: Disposizioni urgenti per l'attuazione ...Il via libera del Consiglio dei ministri alla nuova disciplina dei concorsi, che si inserisce tra gli interventi del Pnrr per la semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative, ...