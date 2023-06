Via libera del Cdm al ddl sulla violenza contro le donne Nordio | iter urgente per approvarlo in Parlamento

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Introdotta una stretta ulteriore basatapriorità nei processi, arresto in “flagranza differita”, ristori e sul piano della prevenzione, rafforzamento dell’utilizzo del braccialetto elettronico, con il carcere in caso di manomissione

Solo un anno fa, a novembre, la Giunta per il regolamento della Camera aveva dato ilall'ingresso delle deputate mamme durante le sedute in Aula, permettendo loro di partecipare ai lavori ...Sarà chiaro nelle prossime ore se Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Ue, e il Pnrr, otterrà l'assenso di Bruxelles per la "flessibilità delle risorse". Se ci sarà ilper includere nel RepowerEu i progetti di efficienza energetica che l'Italia non riesce inserire nel Pnrr. È il nocciolo del negoziato che vede Roma in affanno verso una Commissione Ue che ...Ildefinitivo non è ancora arrivato, perché la Regione ha chiesto di rivederne alcuni punti. Ma almeno i terreni non vengono più occupati dai pastori. E dopo 40 anni la speranza di ...

Via libera del Cdm al ddl sulla violenza contro le donne Agenzia ANSA

Riprendono stamane – fino alle 13.00 – i lavori alle Camere federali. Il Consiglio nazionale si occuperà in entrata del credito destinato a tre centri ginevrini per il periodo 2024-2027.(PRIMAPRESS) - ROMA - Un giro di vite del governo alla violenza sulle donne. Il CdM ha dato il via libera al Ddl che dovrà contrastare la violenza contro le donne con procedure immediate. Lo ha ...