Via alla terza edizione di “Quarto in bici”

'Piero è una persona collaborativa, che ha un buon rapporto con tutti: sul suo lavoro in Parlamento, non c'era nulla che si potesse eccepire', è il giudizio che corre tra i demCamera. Un ...Se la Regione Lazio darà illibera, dunque, da novembre le telecamere ai confini della Fascia verde saranno attivate e inizierà una nuova epoca per il traffico romano. Che diventerà un po'...A un certo punto si passaseconda fase: si frena il progresso, si limita la libertà di esprimersi o di riunirsi. Non dico che l'Italia sia già a questo punto, ma dico che sta seguendo una...

"Jesi Music Festival", via alla stagione - Ancona il Resto del Carlino

Fuoco e fiamme in via della Montagnola: paura per un incendio all’interno di un locale tecnico di un’abitazione. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, a due passi dall’impianto sportivo del Palai ...Ancora bombe d’acqua in varie parti della provincia, compreso il capoluogo. Qui la pioggia a metà giornata avrebbe creato problemi anche alla scuola Peruzzi dove dovranno essere fatti piccoli interven ...