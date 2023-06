Vi spiego perché uno così a Roma non l' abbiamo mai avuto

" Come me loHo consolidato il mio livello fra i futures e i challenger, negli anni passati. " Se Nole sente la pressione, se Rafa sente la pressione,non dovrei sentirla anche io ...Mimeglio, quando avevo l'età di Cristo, 33 anni, a un certo punto un giorno starnutisco e ... 'Invecchiamo in salute, poi uno rimane gnocco di conseguenza,se è sano è grato, è felice ed ...Votarono contro Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia,le forze dell'ordine 'devono fare il loro lavoro', aveva spiegato Matteo Salvini partecipando al 'No T - Day', sit in organizzato ...

Fedez in un video: Vi spiego perché ho litigato con Luis Sal, non ... Fanpage.it