Verona | torture in questura | indagati hanno tradito la loro funzione

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un lavoro durato otto mesi nel quale gli agenti della squadra mobile diindagato in silenzio sull'operato di cinque colleghi, portando alla luce episodi di violenze eavvenute tra le pareti della. A finire agli arresti domiciliari un ispettore e quattro agenti, accusati in almeno sette occasioni di aver abusato di persone sottoposte allacustodia, "trattate come stracci". Nell'ordinanza si sottolinea come glicon lecondotte "abbianola propria". (IL PROCESSO: CASERMA LEVANTE - RIAPERTURA CASERMA LEVANTE)

