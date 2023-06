Verona | poliziotti arrestati per torture in Questura L' agente alla fidanzata | «È svenuto a terra | che pigna che gli ho dato»

Un 'modus operandi consolidato' - ricostruisce il giudice diLivia Magri - e 'condiviso da ... In un caso duesono accusati non solo di aver picchiato una persona sottoposta a fermo di ..., le chat dei: 'Adesso le devi prendere anche da me' Lo scandalo che ha coinvolto la Questura die portato all'arresto di un ispettore e quattrosi arricchisce di ...Un gruppo didiè accusato di atti di violenza e torture commesse nei confronti di persone che avevano fermato legittimamente e che erano in custodia in questura. Cinque sono ai domiciliari (...

Torture e pestaggi alla questura di Verona, arrestati 5 poliziotti la Repubblica

Cinque poliziotti sono stati arrestati a Verona per violenze commesse nei confronti di persone sottoposte, a vario titolo, alla loro custodia. Il questore Roberto Massucci è arrivato a Verona ad ...Hanno «tradito la propria funzione, comprimendo i diritti e le libertà di soggetti sottoposti alla loro autorità offendendone la stessa dignità di ...