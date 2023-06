Verona | poliziotti arrestati per tortura | il racconto shock della vittima

(Di mercoledì 7 giugno 2023)pernei confronti di soggetti presi in custodia, ildi una delle vittime Oggi, 7 giugno 2023, la Polizia di Stato diha eseguito una ordinanza di misura cautelare di arresti domiciliari a carico di un ispettore e quattro agenti per presunti atti di violenza, verificatisi nel periodo compreso tra luglio 2022 e marzo 2023, nei confronti di persone sottoposte, a vario titolo, alla loro custodia. Le accuse nei confronti degli indagati sono pesanti: oltre al reato di, sono stati contestati, a diverso titolo, anche quelli di lesioni, falso, omissioni di atti d’ufficio, peculato e abuso d’ufficio. Dalle intercettazioni è emerso che uno degli indagati si vantava degli atti commessi: “raccontava ...

In uno dei casi di violenza che hanno portato agli arresti di cinque agenti della questura di, duesono accusati non solo di aver picchiato una persona sottoposta a fermo di ...Sono alcuni dei particolari che emergono dall'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere cinquedi. In più di un'occasione le vittime, stando a quanto ricostruito, ...Un 'modus operandi consolidato' - ricostruisce il giudice diLivia Magri - e 'condiviso da ... In un caso duesono accusati non solo di aver picchiato una persona sottoposta a fermo di ...

Poliziotti arrestati a Verona, le vittime costrette a rotolarsi nell'urina | Un agente alla fidanzata dopo i pestaggi: "Ridevo come un pazzo" | Il questore: "Non possiamo coprire gli abusi" TGCOM

Li picchiavano e li facevano rotolare nell'urina. Loro erano i poliziotti che dovevano vigilare sulla sicurezza, le vittime i fermati, che venivano maltrattati. Sono stati arrestati quattro poliziotti ...Le intercettazioni dei poliziotti torturatori di Verona: "Da tali dialoghi si desume in maniera inequivocabile la consuetudine nell'utilizzo ingiustificato di violenza fisica. commettevnoa reati "piut ...