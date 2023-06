Verona | le torture della polizia ai senzatetto | «Mi hanno usato come straccio per pulire l’urina»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un ispettore die quattro agenti sono stati arrestati a. Le accuse sono tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto e omissione di atti di ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Secondo le indagini effettuavano pestaggi ai danni di cittadini fermati nel corso di controlli di routine, quasi sempre stranieri. Uno di loro è il cittadino rumeno Nicolae Daju. 56 anni, vive ada 3, era venuto per cercare lavoro ma ora dorme sulle panchine del parco davanti al cimitero monumentale. E a Repubblica racconta che i poliziotti loancheperil pavimento. Tutto comincia il 14 ottobre 2022: «Mi trovavo al bar Primo Kilometro, in zona Fiera. Ero con un amico, stavamo bevendo una birra e un caffè. ...

Torture e pestaggi alla questura di Verona, arrestati 5 poliziotti la Repubblica

