Venezia | si suicida in carcere | la moglie aveva avvertito l' istituto Ma nessuno l' ha ascoltata

Detenuto si suicida nel carcere di Venezia. Fp Cgil: «In atto una protesta» VeneziaToday

L'uomo, un tunisino di 38 anni, detenuto da due anni e mezzo per spaccio di droga e in regime di semilibertà da poco meno di un anno, stava ...Il detenuto, un 39enne di origini tunisine, dopo aver saputo della revoca della semilibertà ha chiamato la moglie per dirle addio prima di impiccarsi ...