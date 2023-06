Vela | Papa Francesco benedice la ‘The Ocean Race The Grand Finale’ di Genova

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Questa mattina il sindaco diMarco Bucci e la presidente dello Steering Committee diTheFinale” Evelina Christillin sono stati accolti in Vaticano in udienza da. Il sindaco Bucci ha portato in dono al Pontefice la bandiera diTheFinale”. La competizione ha ricevuto la benedizione dela pochi giorni dall’arrivo delle barche a. “Ringraziamoper averci permesso di presentargli quello che persarà un momento di straordinaria importanza -commenta ...

...100° anniversario della "Vittoria" italica nella prima guerra mondiale (l'inutile strage di... ai quali è stata offerta la possibilità di navigare in barca a. E con l'associazione ASD ...... dal Chiostro verde al cappellone degli Spagnoli per poi concludersi nella Cappella del, ...potranno partecipare a Per fare una città ci vuole un fiore e La favola della tartaruga con la, ...... dal Chiostro verde al cappellone degli Spagnoli per poi concludersi nella Cappella del, ...potranno partecipare a Per fare una città ci vuole un fiore e La favola della tartaruga con la, ...

Vela: Papa Francesco benedice la 'The Ocean Race The Grand ... La Nuova Ferrara

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Questa mattina il sindaco di Genova Marco Bucci e la presidente dello Steering Committee di “The Ocean Race Genova The Grand Finale” Evelina Christillin sono stati accolti i ...Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Universitario Gemelli per "un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". (ANSA) ...