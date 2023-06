Vasco Rossi a Bologna | il Che Guevara del rock avvisa tutti | “I politici raccontano favole | la musica deve provocare le coscienze per rimanere svegli” – Lo show e la scaletta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Guardami in faccia quando mi parli!”.guardava dritto negli occhi il suo popolo di 40mila fan, accorsi ieri allo Stadio dall’Ara di, per la prima di quattro tappe sold out. Iler ha battezzazzto il live iniziando eccezionalmente con una ballad (e? successo una sola altra volta a Imola, nel 1998, con “Quanti anni hai”) con la sua “Dillo alla luna” che mancava indal 2012 ed era contenuta nell’album “Liberi liberi” del 1989. L’artista si è rivolto proprio ai giovani: un invito a stare in guardia in un momento difficile, come quello che stiamo vivendo.lo scriveva già nel 1989: “La voglio in faccia la verità e se sarà dura. La chiamerò sfortuna”. C’era una emozione speciale e non solo perché l’artista ha aperto le danze nella sua Regione, ma anche ...

Venerdì 30 giugno ore 21:30 Musica dal vivo con 'Il resto della ciurma', cover band di. Sabato 1 luglio ore 21:30 Estrazione corsie per le gare dei Caratelli; ore 22 Corsa dei Caratelli ...Leggi Anchescalda i motori: tutto pronto per la data zero, in 30mila a Rimini Omaggio all'Emilia - Romagnanon delude i suoi accaniti fan, regalando nei suoi oltre 800 concerti in carriera ogni ...Dicesui social: 'Finalmente Bologna. Con 4 concerti 4 allo stadio Dall'Ara. Non scontato profeta in patria. Dopo aver fatto tanti concerti tutti intorno, Modena Park, Imolafinalmente quest'...

Vasco Rossi in concerto a Bologna: "Io un provocatore per tenere coscienze sveglie". FOTO Sky Tg24

Vasco Rossi ha esordito col nuovo tour allo stadio Dall’Ara di Bologna, cantando e parlando di politica, contro i politici che raccontano favole ...Nella sua Bologna in uno stadio Dall’Ara esaurito il rocker ha dato il via al tour con qualche frecciata: “Deluso da tutti, salvo solo Pannella che non c’è più” ...