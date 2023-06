Varato il disegno di legge contro la violenza sulle donne

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato ildiche prevede misure di contrasto allale. "Le misure approvate in Consiglio dei ministriil femminicidio sono una prima risposta e testimoniano quanto sia importante e sentita dal governo e dal centrodestra questa tragica piaga", dice Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e vicepresidente della Commissione vigilanza Rai, "la prevenzione è fondamentale: per questo predisponiamo l'arresto in flagranza differita, entro le 48 ore, per stalking, violazione del divieto di avvicinamento e maltrattamentii famigliari. D'ora in poi, filmati e immagini costituiranno prove per far scattare il fermo". "La risposta della giustizia sarà più rapida ed ...

Il governo ha approvato oggi in Consiglio dei ministri un disegno di legge per intervenire con urgenza sul tema, in ottica tanto di punizione quanto di prevenzione. Il Fondo sovrano per il Made in Italy, approvato dal Consiglio dei ministri alla fine della scorsa settimana, risulta per diversi aspetti innovativo. Il disegno di legge, che nasce anche per favorire l'economia italiana.

