(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato ildiche prevede misure di contrasto allale. "Le misure approvate in Consiglio dei ministriil femminicidio sono una prima risposta e testimoniano quanto sia importante e sentita dal governo e dal centrodestra questa tragica piaga", dice Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e vicepresidente della Commissione vigilanza Rai, "la prevenzione è fondamentale: per questo predisponiamo l'arresto in flagranza differita, entro le 48 ore, per stalking, violazione del divieto di avvicinamento e maltrattamentii famigliari. D'ora in poi, filmati e immagini costituiranno prove per far scattare il fermo". "La risposta della giustizia sarà più rapida ed ...

Nell'ultimo Consiglio dei ministri è stato quindiildi legge "Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica" che ora sarà presentato in ...Sono alcune delle misure contenute neldi legge - 15 articoli -dal Consiglio dei ministri di oggi 7 giugno. Una stretta contro la violenza di genere a pochi giorni dal tragico caso di ...Sono questi le principali intenzioni del Governo che haoggi undi legge per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica. Il provvedimento si spiega in una ...

Varato il disegno di legge contro la violenza sulle donne AGI - Agenzia Italia

Nell’ultimo Consiglio dei ministri è stato varato il disegno di legge “Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica” che ora sarà presentato in Parlamento per ...Il Consiglio dei ministri ha varato il provvedimento che ora sarà presentato in Parlamento per l’iter di approvazione ...