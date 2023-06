Vanity Fair | quanto hanno guadagnato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli dalla loro intervista?

Complice l'intervista rilasciata aper l'imminente uscita del suo nuovo album, l'ereditiera ha parlato - anche - del suo rapporto con i soldi e, vista l'infanzia vissuta in una famiglia ...Dopo l'annuncio della fine della loro lunga storia d'amore, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati subissati di non poche critiche, tra queste, la scelta di dare l'esclusiva a. Sonia Bruganelli parla dell'esclusiva a: "Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio" A proposito di ciò, la Bruganelli su Instagram e su ...La bisessualità di Victoria In ogni caso la bassista non ha mai nascosto la sua bisessualità , anzi, in una recente intervista aha dichiarato: 'Quando per la prima volta ho provato ...

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Siamo separati ma più uniti che mai” Il Fatto Quotidiano

Una camicia bianca e una gonna nera. O una maglietta nera e un paio di pantaloni bianchi. O un top bianco e un paio di shorts nero. O un blazer nero e skinny jeans bianchi. La formula che conquista le ...L’intervento è stato programmato nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Pontefice. La degenza in ospedale durerà diversi giorni ...