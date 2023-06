Vaccini | Bonanni UniFi | L' 85% di efficacia anti - Rsv in anziani e fragili | meglio di antinfluenzale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Padova, 7 giu. - "Il vaccino autorizzato ieri per il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è efficace all'85% indell'nfluenzale. Si farà in autunno, ma non sappiamo ancora ...

Si tratta di "una patologia poco conosciuta - aggiunge- In assenza di strumenti efficaci di prevenzione e cura di una malattia, tendiamo a dimenticarcela. Certo, ha un nome un po' ...... così ha commentato la sentenza l' avvocato Ezio, presidente dell' Osservatorio nazionale ... per esempio, caratterizzati dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito econtaminati.Si tratta di "una patologia poco conosciuta - aggiunge- In assenza di strumenti efficaci di prevenzione e cura di una malattia, tendiamo a dimenticarcela. Certo, ha un nome un po' ...

Vaccini, Bonanni (UniFi): "L'85% di efficacia anti-Rsv in anziani e ... La Nuova Ferrara

(Adnkronos) – “Il vaccino autorizzato ieri per il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è efficace all’85% in anziani e fragili: meglio dell’antinfluenzale. Si farà in autunno, ma non sappiamo ancora se ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...