Usa | spari durante cerimonia consegna diplomi in Virginia | 2 morti

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In una scuola superiore a Richmond. Almeno altre 12 persone hanno riportato ferite Due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenutaunadideidi una scuola superiore a Richmond, nello stato americano della. Le due vittime erano un diplomato della scuola superiore Huguenot e il padre dello studente. Almeno altre 12 persone hanno riportato ferite o sono state curate per attacchi di ansia e di panico. Due sospetti sono stati successivamente arrestati, ha annunciato il capo della polizia di Richmond, Rick Edwards, in una conferenza stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.