Usa | il repubblicano Chris Christie si candida e sfida Donald Trump

L'ex governatoredel New Jersey, Chris Christie, si è lanciato nella corsa alla Casa Bianca per il 2024, proponendosi come unico candidato in grado di tenere testa a Donald Trump. Christie ha depositato i ...Non la vede così il procuratore generale dell'Oklahoma, ilGentner Drummond, che ha ...verterà sull'interpretazione della "clausola istitutiva" del primo emendamento della Costituzione,...... è quello di svincolare il partitoda Trump. In molti ritengono che, pur non avendo ... leggi anche Elezioni2024, Mike Pence presenta la candidatura alla Casa Bianca 'Diffidate di chi ...

