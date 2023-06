Uomini e Donne | Jessica Antonini replica alle critiche dopo la frecciatina a Giulia Cavaglià e poi rincara la dose!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 7 giugno 2023)è tornata a rispondere a chi la critica sui social. Il tutto è nato in seguito ad una storia di ieri, in cui l’ex tronista diha mandato una. Nello specifico ha commentato il gossip del presunto tradimento di Federico Chimirri a, non tralasciando neppure la famosa vicenda della compagnia aerea Vueling. Di lì a poco numerosi utenti hanno iniziato a criticaree lei di pronta risposta è intervenuta nuovamente sui social: Adesso cominciamo con la miriade di messaggi dell’esercitino delle formichine di, che carine. Comunque quando ha pianto per l’aereo, l’avevo già presa per il sedere e il ...