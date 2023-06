Uomini e donne gossip | Riccardo Guarnieri vuota il sacco sull’ex fidanzata

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Spesso il nome didiè stato associato a quello della dama Ida Platano in quanto la loro storia, decisamente travagliata e piena di alti e bassi, si è conclusa con la loro separazione e la chiusura della loro favola. Ma nelle ultime ore,è tornato a parlare dell’exe al Magazineha voluto spendere delle parole per Ida chiarendo alcune cose dal suo punto di vista e aprendo in parte il suo cuore. Vediamo tutti i dettagli., la rivelazione diDurante l’intervista, riferendosi a Ida Platano,ha detto: ” Non ho ...

...all'esame del Consiglio dei ministri per dare una stretta alle norme contro la violenza sulle... La Russa: propongo manifestazione di soliSul tema dei femminicidi il presidente del Senato ...Killer morto suicida Un 72enne asiatico ha sparato a una festa per il Capodanno cinese in una discoteca della California uccidendo 5e 5tra i 50 e i 60 anni. Altri dieci i feriti. ...Non osiamo immaginare - aggiungono dal Sindacato - cosa potrebbe succedere, se con le stessee stessiin divisa, si dovrà mandare avanti l'istituto quando funzionerà a pieno regime, cioè ...

Uomini e Donne, che fine ha fatto Andrea Nicole Eccola oggi (super sexy) Velvet Style

Violenza sulle donne: nuove misure per la tutela di genere. Finalmente le misure saranno adeguate per fronteggiare il terribile fenomeno della violenza di ...Verrà presentato oggi in Consiglio dei ministri e dovrebbe rendere ancora più efficace “lo scudo” normativo antiviolenza. Si interviene d’urgenza, perché ...