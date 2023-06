Complessivamente, l'area diEnattos offre le condizioni geologiche e ambientali ideali per ... Per quanto riguarda le ricadute economiche, uno studio condotto dall'di Sassari stima che ......in collaborazione con enti di Ricerca edi tutta Italia. L'assegnazione del progetto non è però cosa fatta , perché il sito italiano, compreso nell'area della ex miniera metallifera di...... tecnicamente perfetto", per ospitare il telescopio, nell'area della miniera dismessa di... Oltre a Tajani e Calderone, ieri c'era la ministra per la Ricerca e l'Anna Maria Bernini, che ...

Università, Sos degli studenti: «In Campania servono 10mila alloggi» ilmattino.it