Una panchina arcobaleno in memoria di Carmela De Prisco dopo la tragica morte

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn simbolo della battaglia per i diritti civili, dedicato alladi una persona che questa battaglia l’ha sempre sostenuta con grande forza:De. Si tratta delladipinta dei colori dell’che, venerdì 9 giugno, alla vigilia dell’Irpinia Pride, sarà inaugurata ad Avellino. L’appuntamento è alle ore 11:00, in via Padre Paolo Manna, nei pressi della CGIL di Avellino.Deè venuta a mancaremente e prematuramente nel luglio del 2020: era in vacanza a Capaccio con la famiglia quando ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo. Era iscritta delle due associazioni che hanno collaborato al progetto della, ...

