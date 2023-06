Una mega acciaieria distruggerà la laguna friulana Il progetto ucraino dell' ecomostro tra segreti e silenzi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Friuli Venezia Giulia, ospiti di gente unica” è lo slogan che la regione ha scelto per presentare la propria campagna per incentivare il turismo. Ma l'esistenza di un'intera areare è messa in discussione da una drammatica vicenda Segui su affaritaliani.it

... un accoltellato al torace Posted on 24 Dicembre 2022 24 Dicembre 2022 Author Redazionerissa ... tutte tra i 30 e i 40 anni trasportate in codice giallo all'ospedale,di esse è stata ferita da ...... consentendosempre maggiore penetrazione delle rinnovabili nel mix energetico italiano. Nell'... Il- parcheggio nel supermercato con ricarica in ogni posto - auto: intervista al l'energy - ...I soldi si fermano a Cagliari e lì l'assessore Carlo Doria vuole costruire un nuovo- ospedale aggiungendo altri posti letto adcittà che ne ha quasi 2.500. Le città che fino ad oggi hanno ...

Mega OCCASIONE Apple: iPhone 13 che costa davvero una ... Webnews.it

E oggi puoi portartele a casa spendendo solo 20€ grazie al mega sconto Amazon di ben il 48% e le spese di spedizioni gratuite via Prime. (Webnews.it) SteelSeries Arctis 7P+ sono cuffie da gaming ...Una copia del videogame Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs, particolarmente raro nella versione "PAL" europea, è stata venduta su eBay per una cifra importante ...