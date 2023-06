“Una lite furiosa” Stefano De Martino e Gigi D’Alessio | il retroscena choc e i motivi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sono passati pochi giorni dall’evento spettacolare dedicato allo scudetto del Napoli, che ha visto come protagonisti tantissimi vip. A condurre la serata domenica 4 giugno è statoDe, il quale avrebbe avuto qualche problema di troppo con. I due infatti si sarebbero resi artefici di una furibonda, che ora sta lasciando tutti senza parole visto che nessuno si sarebbe aspettato tanto astio tra i due. E sono anche emersi iche avrebbero spintoDea scontrarsi così apertamente. Ovviamente questo presunto litigio sarebbe avvenuto a telecamere spente, infatti il pubblico non ha visto nulla di simile in diretta. Anzi, il sito Novella 2000 ha ...

A riportare l'indiscrezione è stato il portale Instagram The Pipol TV , che ha raccontato di un passaggio tra lo scambio verbale dei due artisti, che sarebbe degenerato ina causa di ...Tutto è nato daennesimatra la coppia, durante la quale l'uomo avrebbe aggredito e percosso la donna anche con schiaffi e calci. Alla richiesta di aiuto al numero di pronto intervento dei ...Hanno chiamato i carabinieri perdomestica, ma in casa tengono la droga. È accaduto la scorsa serata a Castel Viscardo quando i militari, giunti sul posto per verificare la situazione, si sono accorti di alcuni vasi con ...

Picchia il padre durante una lite a Biella, arrestato Agenzia ANSA

Dietro le quinte della festa del Napoli, i due artisti si sarebbero scontrati in una brutta lite: ecco tutte le informazioni in merito alla vicenda ...I carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di Castel Viscardo, nell'orvietano. Quasi tre etti e mezzo di droga sequestrata ...