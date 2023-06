“Una e indivisibile” | il convegno a Benevento

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna rete di Organizzazioni nel Sannio per dare maggiore forza alla voce contraria “NON SI PUÒ RESTARE INERMI”.mercoledì 7 giugno ore 15 nella “Sala Vergineo” del Museo del Sannio “Esprimiamo forte contrarietà al disegno di legge sull’Autonomia differenziata regionale elaborato dal Governo. Un progetto che, se approvato dal Parlamento, spaccherà l’Italia, spezzandola in tanti staterelli, in controtendenza rispetto alle esigenze della società contemporanea, e che aggraverà i già insopportabili attuali divari e diseguaglianze”. Partendo da questa valutazione comune, la CGIL e molte importanti Associazioni del Sannio – ACLI, ANPI, ARCI, AUSER, Comitato sannita ABC, Italia Nostra Matese Alto Tammaro, Laboratorio Felicità Pubblica, Legambiente, Libera – hanno deciso di essere unite nella battaglia per fermarne l’approvazione. La prima ...

... della formazione unitaria delle nuove generazioni per un Paese unito e'. Valori ... Anche la Cisl Scuola ha annunciato per il il 20 giugno un proprio seminario su: 'scuola. Autonoma per ...... amministrativa, economica, sindacale, per cui l'Italia deve restare ''. Per coloro che ne fanno parte non è soltantopatria: è anche un grande collegio elettorale, un serbatoio ...... amministrativa, economica, sindacale, per cui l'Italia deve restare ''. Per coloro che ne fanno parte non è soltantopatria: è anche un grande collegio elettorale, un serbatoio ...

IL PD SANNIO SOSTIENE L’INIZIATIVA “UNA E INDIVISIBILE” con ... TV Sette Benevento

Il Partito Democratico Sannio sostiene con convinzione l’iniziativa « No all’Autonomia Differenziata » in programma domani 7 giugno presso il Museo del Sannio a Benevento – Sala Vergineo. Il No alla p ..."Che questa nostra grande Repubblica resti una e indivisibile. Oggi più che mai no all'autonomia differenziata che cristallizzerebbe i ...