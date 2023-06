Un paradiso sotto-terrestre che ridà speranza ai ragazzi del carcere minorile

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Coincidenze. Capitano. A volte sono giochi piccoli del destino. Altre, mi dico, sono colpi di genio, guizzi di un qualche Dio che ha voglia di divertirsi. Questa, ad esempio: clamorosa. Un attimo, per cortesia. Punto primo: sono innamorato della mia cucina. Lo dico, lo scrivo. E’ questione di forme e cura, di dettagli e asimmetrie, non so. Fatto sta che in cucina trascorro del gran tempo, mi sento bene. Rifletto e immagino. Per il punto secondo tocca portarvi con me. A Milano, dove andai per realizzare un intero inserto del giornale. Il direttore mi aveva chiamato nel suo ufficio: “Prepariamo uno speciale sul design. Una sezione dedicata a ciò che accadde a Milano a partire dal dopoguerra. Progettisti e imprenditori. A quanto pare stavano tutti là. Vai e cerca. Sei pagine da riempire. Divertiti”. Andai. Cercai. La faccenda, tutt’altro che semplice. Una quantità di architetti ...