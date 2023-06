“Un matrimonio mostruoso” | la nuova commedia di Volfango De Biasi dal 21 giugno al cinema

(Di mercoledì 7 giugno 2023) ROMA – Dopo la contrastata unione tra Luna e Adalberto, nuovi amori nascono tra mostri e umani. Finché morte non li separi? “Un” è il sequel di “Una famiglia mostruosa” e arrivera’ in tutte le saletografiche italiane a partire dal prossimo 21. Un film diDecon un ricco L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “A letto con Sartre”, con Vanessa Paradis e Valeria Bruni Tedeschi, aldal 26 gennaio Al via le riprese di “The well”, il nuovo film di Federico Zampaglione “Women Talking – Il diritto di scegliere” dall’8 marzo al“La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, esce il nuovo film di Pupi ...

Il secondorisale al 2005, quando ha detto sì al cantante Seal. È proprio lui a renderla ... Regina di Halloween C'è poi un lato inedito di Heidi Klum, decisamente…. Visto ...... (Azione, Commedia) 15 Giugno After Work, (Documentario) 15 Giugno Fidanzata in affitto, (Commedia) 21 Giugno Elemental, (Animazione), 21 Giugno Un, (Commedia) 21 Giugno Houria " ...Audio: PCM 5.1 THE FLASH Distribuzione: Warner Bros Genere: Azione Video: 4K 2D 24fps Flat (1.85:1) - Anche IMAX Audio: PCM 5.1 / 7.1 / Dolby Atmos - Anche IMAX 6 - Track UN(21 ...

UN MATRIMONIO MOSTRUOSO (2023) Trailer della commedia con ... YouTube

ROMA - Dopo la contrastata unione tra Luna e Adalberto, nuovi amori nascono tra mostri e umani. Finché morte non li separi "Un matrimonio mostruoso" è il s ...È in arrivo il film con Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Claudio Greg Gregori e Paolo Calabresi in cui dopo il trapasso di Nando, il clan Cornicioni si riunisce senza sape ...