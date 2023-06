Un georgiano ed un pallone a Largo Maradona | “Ma chi è Kvaratskhelia?”- VIDEO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un portentoregala show alla Khvicha: show a, luogo sacro nella città di Napoli. Napoli totalmente immerso nella festa. La città partenopea è ormai da un mese in prede ai festeggiamenti per la vittoria del tanto ambito Scudetto, tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. Una stagione straordinaria quella che si è conclusa domenica 4 giugno con l’ultima di campionato tra Napoli e Sampdoria, vinta dagli azzurri per 2-0 grazie alle reti di Osimhen e Simeone. Il capoluogo campano, per l’occasione, è stato raggiunto da un boom di turisti, georgiani portati a Napoli dal loro mito, coreani ‘trascinati’ dal gigante Kim, ma anche tedeschi, spagnoli e tutti coloro accorsi per assistere alla magnifica aria che si respira nell’ambiente partenopeo. Napoli invasa ...

Una sorta di Risiko, anche se le terre di conquista si sostituivano alla magia deltra i piedi, come nel caso dell'esterno del Napoli. Ecco, Georges Mikautadze può essere il2.0 a ...Come dimenticare il gol di Kvaratskhelia contro l'Atalanta, con 5 uomini della Dea a cercare di portargli via il, ma illi evita come birilli e fa esplodere i tifosi. Forse il gol ...... ilimbuca per Zielinski che conclude con il mancino da ottima posizione ma manda alto. ... verso il palo di destra, Turk si butta dalla parte giusta ma non arriva sul. E' l'1 - 0 e il ...

Kvara è il calcio. Vincerà il Pallone d'Oro. Il Napoli se lo tenga stretto ... IlNapolista

Un anno fa era un giocatore sconosciuto dal nome impronunciabile. Poi "Kvaradona" ha conquistato lo scudetto e il titolo di miglior giocatore della ...Figo Sì, qualcosa, qualcosina. Pires Premesso che per chi scrive è stato un giocatore sublime, meritevole di ben altra considerazione, in qualche spunto lo può ricordare. Giggs Anche, soprattutto q ...