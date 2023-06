Un attimo prima del ricovero | Francesco sotto ai ferri | la testimonianza che svela tutto

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Hai notizie?": Myrta Merlino lo ha chiesto questa mattina a Marco Tarquinio a L'Aria che tira in merito all'operazione a cui è statoposto Papa. "Ha fatto un accertamento, ha lavorato fino a undi essere ricoverato, ha fatto l'udienza generale del mercoledì, e viene operato con la tempestività necessaria", ha spiegato il giornalista. "Gli facciamo un grande in bocca al lupo", ha commentato allora la conduttrice. "Lo accompagnano in tanti", ha poi aggiunto Tarquinio. E infine a prendere la parola è stato Alessandro Cecchi Paone, anche lui ospite del talk: "Siamo tutti con lui". Marco Tarquinio a L'Aria che tira L'intervento all'intestino sarebbe finito da poco. È durato tre ore e si è "svolto senza complicazioni" al policlinico Gemelli di Roma. Al termine dell'operazione ...

tappa: Bologna - Sasso Marconi Dalla stazione a Piazza Maggiore è un. Il tempo di prendere le credenziali nell'info point turistico e si parte per attraversare la città verso la basilica ...... sul suo tablet riceve la ricostruzione del tocco del pallone al suolo, ricostruzione che un... si cambierà campodel tie - break ma non durante. FAIR PLAY MOMENT Durante la fase finale, ...... mentre l'ondata Schelin sembra essersi fermatadella riva, fuori dalla portata della gente ... lì al Nazareno, decidesse di alzarsi in piedi dicendo: ' Elly Schlein è una cretina ', in un...

Myrta Merlino a Marco Tarquinio sulle condizioni di salute di Papa ... La7

Ultimi aggiornamenti, Marco Tarquinio sulle condizioni di salute di Papa Francesco: "Ha fatto un accertamento, ha lavorato fino a un attimo prima di essere ricoverato e viene operato con la ...