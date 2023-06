“Un altro programma?” Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | succede dopo crisi e ritorno insieme

(Di mercoledì 7 giugno 2023)Dal, fuori la verità. Una delle coppie del GF Vip 7 che negli ultimi tempi ha sicuramente creato un polverone tra pettegolezzi, aria die continue riconquiste sentimentali. I fan dei due ex gieffini hanno avuto modo di comprendere fin da subito che la loro non sarebbe mai stata una storia come tutte le altre. La conferma è arrivata, ma al di là delle vicende sentimentali di coppia, a catturare l’attenzione è un’altra notizia che tira in ballo entrambi. Pronti? Tenetevi forti. La conferma suDalarriva oggi.di coppia? I due hanno sicuramente vissuto momenti migliori non appena usciti dalla casa del GF Vip 7, scenario della nascita del loro ...

...Parla lei Il giornalista del magazine Vanity Fair si è poi rivolto all' ex moglie di Paolo Bonolis volendo sapere se nel suo futuro esclude la possibilità di partecipare a qualchetv ...Per la conduttrice di Oggi è ungiorno si prospetterebbe un passaggio a Rai 3 , con un nuovodi informazione. Viene dunque da chiedersi qualee quale conduttore possano ......in cui è stato ospitato Fiorello, ha ottenuto 4.261.000 telespettatori e uno share del ...9% mentre su Canale 5 'Avanti un! Story' ha totalizzato 2.369.000 telespettatori e il 18,4% di ...

Rai: un altro programma cancellato dal Governo I primi conduttori ... Tvpertutti

FESTIVAL DI MAJANO – 63ˆ EDIZIONE L’estate del Friuli Venezia Giulia attende una nuova edizione, la numero 63, del Festival di Majano, rassegna musicale, culturale, gastronomica del comprensorio colli ...In Rai c'è fermento per confezionare la prossima stagione televisiva, visti i nuovi vertici aziendali, ma anche al Biscione non stanno con le mani in mano. Diversi i rumors che sono ...