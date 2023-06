ULTIM’ORA | É morto il leggendario Iron Sheik

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Terribile notizia per gli appassionati di wrestling, si è spento all’età di 81 anni il. Il mitico Hall of Famer è stata una delle figure più iconiche della storia del wrestling, nonché uno dei villain più odiati. Ad annunciarlo è stato l’account Twitter ufficiale del wrestler, molto apprezzato per i suoi spassosi tweet sopra le righe. RESPECT THE LEGEND FOREVER pic.twitter.com/Cr6CC9pXSO— The(@the) June 7, 2023