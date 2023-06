Ultimi giorni per partecipare all’indagine sui servizi digitali erogati dal Comune

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoperconoscitiva sull’esperienza dei cittadini nella fruizione deidaldi Benevento. E’, infatti, possibile farlo sino al 9 giugno compilando un breve questionario on line (https://panel.forumpa.it/limesurvey/index.php/749199?lang=it ) incentrato su modalità di accesso e tipologia difruiti, livello di soddisfazione e proposte di miglioramento dei. Obiettivo dell’indagine è quello di progettaree politiche di innovazione che rispondano ad esigenze concrete e realmente sentite dagli utenti. Il questionario in questione è realizzato nell’ambito del ...

...carriera musicale in stand by e una crisi anche mentale (a febbraio festeggiava i suoi cento... senza neppure conoscersi - intuendone il potenziale come gruppo, fino agliistanti insieme ...Il primo frutto del vivaio, negliquaranta anni e rotti, a sbocciare nel capitano di un trofeo. Non succede mica tutti inell'East End.... diventando il film Premio Oscar che ha incassato di piu' negli15 anni. Inoltre, House of ...Ben Ammar va ad aggiungersi a quelli di Francesca Fagnani e di Pio e Amedeo annunciati nei...

Annata d'oro per la fragola: ultimi giorni di raccolta Freshplaza.it

Genova - Domani mattina alle 9 nella chiesa parrocchiale di Busalla saranno celebrati i funerali di Lodovico Prati, 69 anni, storico corrispondente de Il Secolo XIX dalla Valle Scrivia. Questa sera al ...La calma sta tornando a Dakar e nelle altre città teatro negli ultimi giorni di proteste contro il governo che hanno causato scontri ...