Ultime Notizie – Violenza sulle donne | dal cartellino giallo al braccialetto elettronico | le nuove misure

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Rafforzamento dellecautelari, e quindi l’ammonimento,applicato di norma, obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima e ampliamento delle fattispecie di reato per cui si possono applicare leprecauzionali, tra cui anche revenge porn e sfregio del viso con l’acido. Sono alcune dellecontenute nel ddl contro laapprovato dal Consiglio dei ministri che tra gli obiettivi ha anche quello di velocizzare i tempi per l’applicazione dellecautelari, con termini stringenti per pubblici ministeri e giudici, e di dare priorità alla trattazione di processi in materia didi genere e domestica e di rendere ...