Ultime Notizie – “Targa e assicurazione per biciclette e monopattini”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Casco, assicurazioni,e freccia per i”. Lo prospetta il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del ‘Question Time’. Nel 2022 “3.120 morti” in incidenti stradali “non è degno di un paese civile. Un primo provvedimento dopo un confronto con le amministrazioni locali e le associazioni delle vittime della strada è in dirittura d’arrivo e potrebbe essere già in discussione nel mese di giugno. Questo primo provvedimento prevede una modifica puntuale al codice della strada insieme ad una legge delega per la riforma organica del nuovo codice della strada che porteremo a breve in aula”, dice Salvini. Tra le priorità, spiega il ministro, “il contrasto a chi ha assunto sostanze stupefacenti con il cosiddetto ergastolo della patente. Ci sono anche altre soluzioni come l’alcol lock ...

Sassinoro diventa il 'capoluogo regionale' dell' inclusione . Benevento , invece, dovrebbe migliorare. Nel piccolo centro dell'Alto Tammaro, infatti, un minorenne su tre è di nazionalità straniera: si ...Passano per l' Unisannio le nuove speranze nella guerra contro il cancro . La nuova arma è rappresentata da un sensore in fibra , sviluppato per facilitare diagnosi e terapie più appropriate nella ...Il Napoli andrà in ritiro a Castel Di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto ed in quel periodo sosterrà almeno tre amichevoli con squadre straniere. Lo ha confermato Aurelio De Laurentiis nella conferenza ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ho delle qualità che la maggior parte non ha, e viceversa. Il mio ruolo è cambiato molto negli ultimi tempi. Prima i terzini erano visti come giocatori che si occupavano prevalentemente della fase ...