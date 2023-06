Ultime Notizie Serie A | Roma- Tielemans contatti | Brahim Diaz torna in Spagna e la Dea su Beukema

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Milan,pronto are al Real Madrid Il trequartista spagnolo è pronto are incon la maglia dei blancos. Atalanta, si trattaI nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul difensore dell’AZ.conI giallorossi avrebbero avviato i primicon il centrocampista belga. Atalanta, ufficiale la conferma di Gasperini L’Atalanta ha comunicato ufficialmente la decisione sul futuro di Gasperini. Sabatini: «Cardinale? Con Maldini comportamento che non è possibile definire ...

Dopo quattro giorni di ricovero all'ospedale di Caserta, il cuore del piccolo Valerio ha smesso di battere : il bambino è morto a soli 12 anni dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bici ...Per il presidente ucraino la Russia ha 'deliberatamente fatto saltare la diga'. Mosca nega e ribalta l'accusa: 'Atto terroristico di Kiev per fermare le nostre truppe'. Molti morti, migliaia di ...

Elena D'Ambrogio racconta la carriera e la vita privata di Gina Lollobrigida, mentre a Palazzo Poli la diva è celebrata in una mostra ...Una copia del videogame Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs, particolarmente raro nella versione "PAL" europea, è stata venduta su eBay per una cifra importante ...