Ultime Notizie Roma del 07-06-2023 ore 19 | 10

(Di mercoledì 7 giugno 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano ferrighi completo in Ucraina circa 42000 persone sono a rischio a causa delle inondazioni su entrambe le sponde del fiume di Nitro dopo che la diga è stata fatta saltare in aria il picco dell’onda alluvionale è prevista oggi non li Guardian citando funzionario ucraini e sul sito web della presidenza zielinski e ragionato che a causa dell’esplosione che ha formato una chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate che viene trasportato dalla corrente verso guarnero lo possiamo ancora vedere quanta parte delle sostanze chimiche dei fertilizzanti e prodotti petroliferi stoccati nelle aree alluvionate finiranno i fiumi nel mare l’evacuazione delle persone dall’area allagata in corso quasi contenti damenti sono a rischio torniamo in Italia Papa Francesco è ...

Sassinoro diventa il 'capoluogo regionale' dell' inclusione . Benevento , invece, dovrebbe migliorare. Nel piccolo centro dell'Alto Tammaro, infatti, un minorenne su tre è di nazionalità straniera: si ...Passano per l' Unisannio le nuove speranze nella guerra contro il cancro . La nuova arma è rappresentata da un sensore in fibra , sviluppato per facilitare diagnosi e terapie più appropriate nella ...Il Napoli andrà in ritiro a Castel Di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto ed in quel periodo sosterrà almeno tre amichevoli con squadre straniere. Lo ha confermato Aurelio De Laurentiis nella conferenza ...

1 Fabianski, 5 Coufal, 21 Ogbonna, 33 Emerson Palmieri, 2 Johnson, 12 Downes, 8 Fornals, 10 Lenzini, 14 Cornet, 18 Ings, 72 Mubama. Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del ...In una delle sue ultime affermazioni sulla guerra in Ucraina, Dmitry Medvedev è tornato ad attaccare Zelensky lanciandosi in un paragone quanto meno azzardato ...