Ultime Notizie Roma del 07-06-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione microfono Giuliano essere l’apertura di giornale andiamo in Ucraina circa 42000 persone sono a rischio a causa delle inondazioni su entrambe le sponde del fiume dinipro dopo che la diga è stata fatta saltare in aria il picco dell’onda alluvionale vista oggi lo riporta il Guardian citando funzionario ucraini e sul sito web e della Presidenza zielinski ha reso noto che a causa dell’esplosione che ha formato una chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate che viene trasportato dalla corrente Verso il Mar Nero non possiamo ancora vedere quanta parte delle sostanze chimiche dei fertilizzanti e prodotti petroliferi toccati nelle aree alluvionati finiranno i fiumi nel mare di una collezione delle persone dall’area allagata corso quasi 80 impedimenti sono a rischio torniamo ...