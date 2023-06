Ultime Notizie Roma del 07-06-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno una nuova il crescione la guerra in Ucraina dopo che è saltata in aria la diga il vaccino da 18 milioni di metri cubi costruito nel 1958 strategico per alimentare la Crimea è la centrale nucleare di Dub oryza scambio di accuse e responsabilità mentre crescono i timori per una catastrofe Umanitaria ambientale sono 42 mila le persone a rischio allagamenti n’è migliaia fuggono dalle città allagate e un enorme chiazza di petrolio viene trasportata dalla corrente Verso il Mar Nero l’inondazione colpito oggi anche micro Life Dov’è il livello dell’acqua è salito complessivamente di 70 cm l’intelligence americana tende a ritenere la Russia colpevole riunione urgente del consiglio di sicurezza dell’ONU In ogni caso è colpa dell’ invasione russa dice il segretario guterres le nazioni unite ...