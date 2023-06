Ultime Notizie Roma del 07-06-2023 ore 15 | 10

(Di mercoledì 7 giugno 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 7 giugno Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Papa Francesco è al Policlinico Gemelli il pontefice è entrato stamattina Dall’ingresso principale salutato da una piccola folla di giornalisti e curiosi la macchina con i vetri oscurati è arrivata direttamente nell’edificio dà un passaggio secondario lo stesso utilizzato per il precedente ricovero era scortato da alcune auto blu del Vaticano e anche dalla polizia italiana oggi sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico addominale con l’operazione è stata concentrata nei giorni scorsi da l’equipe medica che assiste Il Santo Padre da degenza presso la struttura sanitaria 2 Tera diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio era piena ripresa funzionare andiamo in Ucraina circa 42000 persone sono a rischio a causa delle ...

Il laparocele, cos'è l'ernia di cui soffre il Papa L'arrivo al Gemelli. Bergoglio sarà al decimo piano Poco dopo le 11 il Papa ha lasciato il Vaticano in auto Il ricovero per intervento di laparotomia ...La stagione estiva di Fondazione Pietà dei Turchini prosegue l' 8 giugno in una delle icone assolute del paesaggio costiero di Napoli, il Palazzo Donn' Anna , sede della Fondazione De Felice, con lo ...' Suite Osa_Napoli Session ' è un progetto che mette in dialogo e in relazione sonorità tradizionali e contemporanee , con l'obiettivo di valorizzare strumenti e suoni antichi dei territori. ...

Giulia Tramontano, quel che restava della sua vita è finito in un tombino Today.it

Oggi la frontiera italo-slovena si manifesta per le comunità di migranti che quotidianamente in auto o a piedi lo attraversano come ultima tappa della rotta balcanica». Sot Glas affronta e interroga ...Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Continua il percorso di sostenibilità che Findus porta avanti da anni e di cui Capitan Findus si fa promotore con il ...