Ultime Notizie Roma del 07-06-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio saltinaria Ricadi che cocca bacino da 18 milioni di metri cubi costruita nel 1958 strategica per alimentare la Crimea è la centrale nucleare di zaporizhia scambio di accuse sulla responsabilità per i dialetti la Russia deliberatamente fatto saltare la diga è una bomba ambientale di distruzione di massa Mosca nei che ribalta la cosa atto terroristico di Kira per fermare le nostre truppe per il presidente ucraino la causa dell’esplosione la diga di cattiva si è formata una chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate che viene trasportata dalla corrente Verso il Mar Nero migliaia di evacuati l’intelligence americana prendere la Russia colpevole riunione urgente del consiglio di sicurezza ONU ogni caso è colpa dell’ invasione russa dice guterres Intanto il leader ucraino ...