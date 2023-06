Ultime Notizie Roma del 07-06-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non solo la caccia al coltello utilizzato per uccidere Giulia Tramontano ma anche la ricerca di impronte digitali di scarpe macchie di sangue e l’esito dell’autopsia sul corpo della ragazza e da tutti questi elementi che i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche di Milano che hanno lavorato per l’intera giornata nell’abitazione di Senago cercano di aggiungere dettagli e conferma quanto accaduto nell’appartamento in cui Giulia al settimo mese di gravidanza è stato ucciso dal compagno lo scorso sabato 27 Maggio l’istituto fuori viene molto probabile che siano stati russi a distruggere del bilateralmente la diga di Che coppia non possiamo offrire una definitiva valutazione sulla responsabilità dell’incidente del 3 giugno ma le prove i ragionamenti La ...