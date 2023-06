Ultime Notizie – Premio Strega Giovani 2023 ad Ada D’Adamo per ‘Come d’aria’

Un barcone con 150 persone è a rischio al confine tra le zone sar italiana e maltese. A lanciare l'sos è Alarm Phone. 'Dicono di essere alla deriva e che l'acqua sta entrando nella barca - spiega - . ...La guerra in Ucraina è arrivata al 469esimo giorno. La distruzione della diga di Kakhovka sta facendo ingenti danni e decine di migliaia di persone evacuate. Per il presidente ucraino Zelensky , il ...'Forse me la godo per l'ultima volta. L'ho detto l'anno scorso annunciando il tour e ora lo ribadisco. Non significa che ho intenzione di ritirarmi. È che a 71 anni oggi ci sei e domani non ci sei più'...

Ucraina ultime notizie. Onu, distruzione diga avrà conseguenze enormi Il Sole 24 ORE

«L'antico Egitto raccontava che lo scarabeo fa rotolare la sua palla da oriente verso occidente, senso nel quale si muove il mondo, per poi nasconderla sottoterra e lasciarvela ventotto giorni, ...Giorno 468 di guerra in Ucraina. Mentre si fa la conta dei danni dopo la distruzione della diga di Kakhovka, la regione di Kherson nella notte è stata ...