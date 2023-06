Ultime Notizie – in cinquina Postorino | D’Adamo | Calandrone | Canobbio e Petri

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Rosellacon “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli), con 217 voti; Adacon “Come d’aria” (Elliot), con 199 voti; Maria Graziacon “Dove non mi hai portata” (Einaudi), con 183 voti; Andreacon “La traversata notturna” (La nave di Teseo), con 175 voti; Romanacon “Rubare la notte “(Mondadori), con 167 voti: sono questi i libri che formano ladel Premio Strega 2023, giunto alla LXXVII edizione. La proclamazione è avvenuta questa sera al Teatro Romano di Benevento, durante un evento condotto da Stefano Coletta, che ha intervistato i dodici candidati e candidate in diretta streaming su RaiPlay e seguito lo spoglio dei voti. Mario Desiati, presidente di seggio e vincitore della precedente edizione, ha proclamato i cinque finalisti. ...

Il chirurgo sulle condizioni del Papa: "Non ha altre malattie" Intervento chirurgico all'addome in corso al Gemelli Il laparocele, cos'è l'ernia di cui soffre il Papa L'arrivo al Gemelli. Bergoglio ...... in South Carolina, a oltre 1.600 chilometri dal rogo e mostrano un sole rosso che sorge nel mezzo di un orizzonte particolarmente nebuloso, una delleeco del fumo canadese. 7 giugno 2023Il possibile asse di mercato tra i crociati e la Salernitana non è una novità, considerando che nelledue sessioni si è spesso parlato di possibili []...

Guerra Ucraina Russia, news. Diga distrutta, Zelensky: è bomba ambientale. DIRETTA Sky Tg24

Riascolta L'offensiva ucraina e una possibile svolta nel conflitto con Mosca di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Circolazione ripristinata in località Gatta di Castelnovo ne' Monti sull'Appennino Reggiano, dove nel pomeriggio, a seguito di un violento temporale, è esondato il torrente Spirola, affluente del fium ...