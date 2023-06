Ultime Notizie – Hera e Autogrill firmano protocollo intesa per sostenibilità ambientale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023), leader nella ristorazione per chi viaggia, e il Gruppo, una delle maggiori multiutility italiane, hanno firmato oggi und’per collaborare su iniziative in ambito di economia circolare, mobilità sostenibile e comunicazione, in coerenza con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda Onu 2030. L’accordo tra le due realtà, impegnate da tempo a garantire con i propri progetti una transizione verso un’economia sempre più circolare, si legge in una nota, avrà una durata di un anno e prevede lo sviluppo graduale di una serie di azioni ambientali nei circa 390 punti di ristorazione dipresenti sul territorio nazionale. Oltre a soluzioni di efficientamento nella gestione dei rifiuti, riciclo della plastica, lotta ...