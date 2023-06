Ultime Notizie – Energia | associazioni chiedono a Ue neutralità tecnologica per decarbonizzazione

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “L’Unione europea deve superare la logica di esclusività in favore di complementarità e sinergia tra i settori energetici”. È questa la richiesta avanzata dalleProxigas, Assogasliquidi-Federchimica, Ance, Angaisa, Applia Italia, Assotermica e Federcostruzioni nel corso dell’evento “Ladei consumi domestici: tecnologie multienergy per un futuro sostenibile” che si è tenuto oggi presso l’Aula dei Gruppi parlamentari a Roma. Ladel settore residenziale – ricordano – “è un percorso complesso che richiede un importante coinvolgimento del consumatore finale e deve tenere conto dei diversi contesti abitativi e mix energetici presenti in ciascuno Stato Membro“. Per questo motivo “occorre costruire un percorso di transizione energetica realmente attuabile in un’ottica di ...

In base alle, vediamo che Swift e Chainlink stanno collaborando con importanti istituti finanziari per rendere noto l'utilizzo del CCIP al fine di connettere i loro sistemi con qualsiasi rete ...È partito il programma delle iniziative di ' Giugno giovani 2023 ' che vedrà per tutto il mese l' arte , nelle sue diverse declinazioni, prendere forma in ogni angolo della città facendone scenario ...Aurora Ramazzotti di nuovo al centro delle critiche. Non ha pace la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che da quando è diventata mamma di Cesare Augusto pare essere il bersaglio preferito ...

Ucraina, ultime notizie. Putin a Erdogan: «Distruzione diga azione barbara di Kiev». Zelensky, ... Il Sole 24 ORE

Per la chiusura delle lezioni le primarie Carducci hanno ospitato i coetanei del paese alluvionato, che non hanno potuto festeggiare nella loro scuola ...Il gup del Tribunale dei minorenni di Catanzaro Emanuela Folino, ha disposto in 2 anni e 6 mesi la durata della messa alla prova per la ragazza - 17enne all'epoca dei fatti - accusata di concorso anom ...