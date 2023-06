Ultime Notizie – Diga Kakhovka distrutta | è stata la Russia | la ricostruzione degli 007 Usa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) – L’Institute for the Study of War (Isw) ritiene molto probabile che sialaa distruggere deliberatamente ladi. “Non possiamo offrire una definitiva valutazione sulla responsabilità dell’incidente del 6 giugno, ma le prove, i ragionamenti e la retorica suggeriscono che i russi abbiano deliberatamente danneggiato la”, si legge sul bollettino giornaliero del think tank americano. Già il 21 ottobre 2022, viene ricordato oggi, l’Isw aveva notato che i russi avevano “un più chiaro interesse ad allagare il basso Dnipro, malgrado i danni alle loro posizioni difensive, rispetto agli ucraini”. Gli ucraini non hanno infatti interesse a far saltare unacon il rischio di allagare 80 centri abitati, mentre invece “lapuò ...