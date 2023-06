Ultime Notizie – cambia lo skyline delle Piccole Dolomiti

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La frana del sasso più imponente tra le due guglie, fino ad oggi inseparabili, è stata causata probabilmente dal recente maltempo. Non è chiaro quando sia accaduto, ora svetta soltanto la Dona ‘L’Omo e la Dona’, la coppia di grosse pietre verticali sullenon esiste più. E’ infatti crollata la guglia ‘Omo’,ndo per sempre così lo scorcio più caratteristico del Monte Plische, sul gruppo montuoso del Carega. La frana del sasso più imponente tra le due guglie, fino ad oggi inseparabili, è stata causata probabilmente dal recente maltempo. A diffondere la notizia, con un post sul suo profilo Instagram, è stato Gianluca Santagiuliana. La foto ha fatto ben presto il giro dei social ed è stata ripostata da diverse pagine e profili, tra i quali quello del presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto ...

Al momento Ted Lasso pare conclusa, ma nelleore Apple TV+ con un post su Twitter ha lasciato intendere che lo show potrebbe proseguire con uno spin - off senza Jason Sudeikis ma sempre ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo L'attore spagnolo Miguel Herrán (27 anni), noto per i suoi ruoli nelle ... lecinque puntate de La Casa di ...Le bellezze di Castel Capuano rivelate ai napoletani e ai turisti: sabato 10 giugno , alle 10, prenderà il via un ciclo di aperture straordinarie settimanali che fino al 1° luglio renderà visitabili ...

Protagonisti Marc Minkowski e i Musiciens du Louvre, compagine orchestrale fondata nel 1982 proprio dal sessantenne direttore parigino, impegnati nell'esecuzione delle ultime tre Sinfonie del ...La Polizia di Stato di Matera ha svolto, questa mattina in questo Capoluogo, un servizio di sensibilizzazione, rivolto ai cittadini, sui pericoli in cui si incorre quando si effettuano acquisti online ...